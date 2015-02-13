Украинские банки получили еще 1,5 млрд гривень рефинансирования

Национальный банк Украины 12 февраля предоставил банкам рефинансирование на 1,436 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 10,644 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование 7 банкам на 1,436 млрд грн под 23% годовых на 1 день.

Регулятор также продал депозитные сертификаты на 9,849 млрд грн 25 банкам на один день под 14% годовых, на 560 млн грн 3 банкам на 7 дней под 17% годовых, на 235 млн грн 2 банкам на 14 дней под 17% годовых.

Читайте такжеНацбанк обнародовал список банков, которым выдал кредиты рефинансированияОбъем межбанковского кредитного рынка составил 7,640 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 20,4%, в т.ч. по кредитам овернайт – 19,1% годовых.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля предоставил банкам рефинансирование на 2,408 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 14,219 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 7,546 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 19,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 17,7% годовых.