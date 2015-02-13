Печерский суд отказал ГПУ в аресте счетов бывшего главы налоговой Клименко и его брата

Печерский райсуд Киева дважды отклонил ходатайство Генпрокуратуры о разрешении на доступ к банковским документам компаний экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и его брата Антона и арест счетов этих компаний.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос депутата от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, пишет Украинская правда.

Согласно документу, счета братьев Клименко были обнаружены в Лихтенштейне.

"Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайств в связи с недостаточностью данных относительно преступного происхождения денежных средств на счетах этих компаний", – говорится в ответе.

В связи с этим Генпрокуратура 29 января для подтверждения принадлежности заблокированных средств Александру Клименко обратилась напрямую в компетентные органы Лихтенштейна с просьбой помочь установить учредителей и сотрудников компаний братьев Клименко, а также получить информацию об уголовных производствах относительно них и основания ареста средств.

Читайте такжеГосударству возвращены разворованные командой Януковича земли на миллиард гривень - Ярема"Предоставить копию запроса о международно-правовой помощи невозможно, поскольку это приведет к разглашению данных досудебного расследования", – добавили следователи.

Как известно, в данный момент экс-министр, как и большинство представителей бывшего высшего руководства Украины, находится в России.