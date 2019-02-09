ВТО разрешила Южной Корее ввести против США торговые санкции на $84,8 миллионов

Южная Корея инициировала торговый спор с США из-за пошлин в августе 2013 года.

Всемирная торговая организация (ВТО) рассмотрела жалобу Южной Кореи на введенные США пошлины на поставки стиральных машин.

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ВТО постановила, что Южная Корея может ввести ответные торговые санкции на $84,8 млн, передает kommersant. На эту сумму организация оценила объем импорта, пострадавшего из-за введенных Вашингтоном ограничений. Как уточнили в ВТО, Южная Корея потеряла $74,4 млн вследствие нарушения США антидемпинговых правил и еще $10,41 млн - из-за нарушения ими компенсационных правил.

Южная Корея инициировала торговый спор с США из-за пошлин в августе 2013 года. В сентябре 2016 года ВТО постановила, что США должны до декабря устранить допущенные нарушения. США решение организации не исполнили, и в январе 2018 года Сеул снова обратился в ВТО - он просил приостановить свои торговые импортные уступки Вашингтону на сумму $711 млн ежегодно. ВТО в итоге снизила эту сумму в восемь раз.