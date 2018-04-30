Баланс недели: антирекорды гривни, деньги МВФ и подготовка к посевной

Главным экономическим событием минувшей недели стало согласование между правительством Украины и ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом меморандума новой программы кредитования экономики с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) в объеме 17,5 млрд долл. Срок выполнения программы - 4 года. Окончательное решение о выделении средств и условиях кредитования примет Совет директоров фонда, заседание которого пройдет в течение месяца. Однако директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, комментируя достигнутые договоренности, отметила, что новая программа потребует от Украины жестких реформ, но одновременно откроет для страны доступ к международной финансовой помощи общим объемом до 40 млрд долл. в течение ближайших 4 лет. Подтверждением слов Лагард стало заявление президента Всемирного Банка Джима Ен Кима. Он сообщил, что ВБ готов предоставить Украине 2 млрд долл. уже в этом году. Причем заявление Кима прозвучало через несколько часов после обнародования планов МВФ.

Возвращаясь к переговорам в Киеве, отметим, что глава миссии МВФ, работавшей в Киеве с 8 января, Николай Георгиев подчеркивал: новая программа сотрудничества Украины с Фондом предусматривает реформу государственных финансов, выравнивание тарифов с одновременным внедрением адресной помощи малоимущим, оздоровление «Нафтогаза» и достижение безубыточности монополиста к апрелю 2017 года. «Речь также идет о продлении режима гибкого курсообразования для поддержки внешнего сектора экономики и соответствующего уровня резервов. Эта политика позволит привести инфляцию до уровня менее 10% и откорректировать макроэкономическое состояние», - добавил Георгиев, отметив, что стабилизация банковского сектора поддержит общий экономический рост. Кроме того, на повестке дня, по словам Георгиева, антикоррупционная реформа и реформа судебной системы, дерегуляция и реформа администрирования налогов.

Анализируя результаты переговоров, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивал, что реализация заявленных реформ в совокупности с остановкой российской агрессии позволит стабилизировать ситуацию в Украине и выйти на экономический рост в 2016 году.

Минские переговоры: напряжение осталось

Подписание в Минске главами Украины, Франции, Германии и России плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе – политическое событие, но оно напрямую влияет на экономику страны. В качестве примера: как только стало известно о подписании договоренностей в Минске, акции многих украинских предприятий пошли вверх.

Но мир не наступил. Скорее, наоборот, – противостояние продолжилось еще с большим ожесточением. В результате – все вернулось на круги своя. Гривня продолжила падение, а вслед за валютой вниз потянулся и фондовый рынок.

Что характерно – и новая программа сотрудничества с МВФ, и минские договоренности имеют точки соприкосновения.

Более того, тот факт, что МВФ дает Украине деньги, повлиял на Путина, который готов был сорвать переговоры в Минске.

«На минские договоренности каким-то образом повлияло то, что МВФ все же готов помогать Украине даже в такой сложной ситуации», - уверен директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Василий Юрчишин.

Представитель аналитической группы Da Vinci AG выразил мнение, что договоренности о прекращении огня и урегулировании ситуации на Донбассе все-таки позволят Украине избежать наихудшего сценария и дать сигнал определенного психологического спокойствия.

«По оценке предварительной информации о договоренностях, Украине удалось избежать наихудшего сценария – полномасштабной войны уже зимой, перехода экономики на военные рельсы и фактического отказа от рыночной модели на неопределенный период. При таком сценарии нас ожидала бы весьма удручающая ситуация в экономике, которая могла бы откинуть нас на десятки лет назад», – сказал УНИАН управляющий партнер Da Vinci AG Андрей Колпаков.

По его мнению, соглашение о перемирии дает Украине отсрочку, хотя и не решает системную проблему – фактор российской агрессии в политике и экономике. «Уверен, что после определенной передышки Россия будет пытаться нарушить либо обойти Минские договоренности, пытаясь вынудить Киев к дальнейшим уступкам. Кремль не является договороспособным партнером, и будет нарушать любые договоры, если они не будут подкреплены реальной силой с противоположной стороны», – считает Колпаков.

В этой связи стоит отметить, что к концу пятницы кровопролитие не прекратилось. Идут сражения за Дебальцево, за Мариуполь. И в этих боях российские солдаты участвуют уже в открытую.

Очередное «дно» гривни

Курс гривни был центральным событием минувшей недели. После того, как с 5 февраля Национальный банк прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения единого рыночного курса, нацвалюта продолжила свободное падение. В «день неудач» - пятницу 13-е – регулятор установил очередной исторический минимум курса гривни к доллару - 25,9185 грн/долл, который за прошедшею неделю показал антирекроды трижды.

Таким образом, с начала года гривня, по официальному курсу, подешевела по отношению к доллару в 1,6 раза, или на 10,15 грн.

«Резкий скачок - это первая реакция рынка. Мы верим, что спрос и предложение на рынке валюты обязательно найдут равновесие, а, следовательно, и адекватное ценовое значение», - считает глава НБУ Валерия Гонтарева.

При этом она отмечает, что регулятор не отказывается от возможности влиять на рынок с помощью административных рычагов и может вернуться к ним в любой момент, если для этого будут предпосылки.

Решение о переходе к единому курсу назвал правильным министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. «Не секрет, что многие экспортеры из-за сильных колебаний курса начинают задерживать валютную выручку в страну. С этим надо бороться, но, в первую очередь, надо бороться, чтобы вернуть доверие ко всей системе, а это возможно через единый курс», - сказал министр.

Он также отметил, что взвинченный за считанные дни курс никого не устраивает, но ситуацию могут изменить ожидаемые поступления финансовой помощи от международных доноров, включая МВФ.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что стабилизация курса гривни возможна только при снижении напряженности на востоке Украины, и в таком случае курс нацвалюты к доллару может колебаться в пределах 21-23 грн/долл.

«Пока Украина получает безусловную поддержку со стороны МВФ и других внешних кредиторов, речь о дефолте не идет. Тем не менее, данная финансовая поддержка не является фактором укрепления курса национальной валюты, поскольку последняя падает из-за неуверенности населения и бизнеса в завтрашнем дне, которые стремятся максимально снизить расходы в условиях девальвации и общего сокращения доходов», - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик компании «Альпари» Александр Михайленко.

Эксперт отметил, что гривня остается под безусловным давлением военно-политических факторов, которые снижают доверие к банкам, национальной валюте и способствуют ухудшению прогнозов темпов экономического роста Украины. «Восстановление доверия к гривне, банковской системе и, как следствие, стабилизация курса гривни возможны лишь в случае деэскалации конфликта на востоке страны. Для долгосрочного укрепления гривни в настоящее время нет предпосылок», - добавил Михайленко. Эксперт прогнозирует, что в краткосрочной перспективе возможно ситуативное укрепление гривни в результате всплеска продаж выручки со стороны экспортеров.

Финансы для посевной

Минувшая неделя также ознаменовалась активизацией Министерства аграрной политики и продовольствия в решении финансовых вопросов аграриев накануне посевной. 11 февраля министр агрополитики Алексей Павленко встречался с главой НБУ Гонтаревой и руководителями крупных банков для обсуждения возможных механизмов поддержки сельхозпроизводителей во время весенней посевной кампании текущего года. На повестке дня стояли вопросы увеличения доли будущего урожая в структуре залога по кредиту до 50% с 20%, а также ускорения сроков конвертации валюты для аграриев.

По словам министра, крупные банки задекларировали готовность финансировать весенне-посевную кампанию 2015 года - выделить на программы лизинга сельхозтехники до 12 млрд грн.

«Деньги дают. По лизингу некоторые крупные банки предлагают уже сейчас до 12 млрд грн. Это - те лимиты, которые есть в наличии», - сказал Павленко, сообщив, что в ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с залоговым кредитованием.

При этом министр напомнил, что нехватка средств на проведение весенне-посевной кампании в 2015 году в Украине оценивается в 10,5 млрд грн., тогда как общая смета оценивается в 60 млрд грн.

Замминистра агрополитики Ярослав Краснопольский рассказал, что Министерство финансов и МВФ одобрили возможность выделения из госбюджета 2015 года 1,4 млрд грн на компенсацию процентов по банковским кредитам для аграриев.

«Больше одного миллиарда гривен, а точнее 1,4 миллиарда гривен – это то, что должно пойти на компенсацию (ставок по кредитам – УНИАН). И Минфин, и, вроде бы, Международный валютный фонд согласились на удешевление кредитных ставок», - сказал Краснопольский, добавив, что программы бюджетной поддержки животноводства и садоводства на 2015 год Минфином и МВФ были отвергнуты.

Кроме того он рассказал, что некая немецкая компания готова вложить 400 млн евро в развитие украинского малого и среднего агробизнеса.

«У меня проходили переговоры с одной немецкой компанией, которая готова вложить 400 млн евро в поддержку малого и среднего бизнеса на уровне инвестиций», - сказал Краснопольский, не уточнив название компании, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.

По его словам, для реализации этого проекта немцы намерены создать в Украине фонд, который будет напрямую работать с сельхозпроизводителями. Каждая из украинских компаний, которая будет сотрудничать с фондом, сможет получить от него до 20 млн евро на развитие бизнеса. Однако для осуществления проекта необходимо на законодательном уровне предоставить возможность семейным фермам получать статус юридических лиц, а также создать условия для развития кооперации на селе.

Александр Гречко (УНИАН)