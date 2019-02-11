В Китае ужесточили наказание за нелегальный обмен валют - СМИ

Теперь в Китае за нелегальные валютные операции можно получить пятилетний срок и штраф, превышающий сумму незаконного обогащения в пять раз.

Власти Китая внесли поправки в законодательство для ужесточения наказаний за нелегальные операции по покупке и продаже иностранной валюты.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой разъяснения Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры КНР.

"Нелегальные сделки с иностранной валютой, превышающие по своему общему объему 5 миллионов юаней (около 741,6 тысячи долларов), или получение от подобных операций незаконной прибыли более 100 тысяч юаней (около 14,8 тысячи долларов) теперь будут считаться тяжким преступлением. Подобные проступки будут караться тюремным заключением сроком до пяти лет и штрафом, который будет превышать сумму незаконного обогащения до пяти раз. Однако в особо тяжких случаях срок лишения свободы может быть увеличен.

Как указывается в репортаже, власти пошли на эти меры для поддержания стабильности в финансовом секторе и на национальном рынке иностранной валюты. В настоящее время в Китае проходит кампания по борьбе с теневым банковским сектором. В 2016 году правоохранительные органы раскрыли 380 преступных сообществ, оказывавших незаконные банковские услуги общим объемом более 900 миллиардов юаней (около 133,3 миллиарда долларов по действующему курсу).