Стало известно, сколько украинцы планируют потратить на День святого Валентина
09:31, 11 февраля 2019Финансы
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Расходы украинцев на день влюбленных в этом году будут на 340 гривень больше, чем в прошлом.
Украинцы планируют потратить на День святого Валентина в среднем почти полторы тысячи гривень / фото УНИАН
Три четверти украинцев планируют отмечать День святого Валентина и собираются потратить на праздник в среднем 1440 грн.
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Об этом говорится в сюжете «ТСН». По данным опроса, расходы мужчин на этот праздник по всему миру превышают женские вдвое, кроме Германии и Швеции. Расходы украинцев на день влюбленных в этом году будут на 340 гривень больше, чем в прошлом.
Отмечается, что треть женщин хочет получить в качестве подарка проведенное вместе время. Среди других желаний – цветы, украшения и духи. Мужчины, в свою очередь, выбирают более практичные вещи: электронику, одежду, белье и деньги.
Ранее УНИАН вспомнил историю Дня святого Валентина, который считается праздником всех влюбленных.
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