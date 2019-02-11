Стало известно, сколько украинцы планируют потратить на День святого Валентина

Расходы украинцев на день влюбленных в этом году будут на 340 гривень больше, чем в прошлом.

Три четверти украинцев планируют отмечать День святого Валентина и собираются потратить на праздник в среднем 1440 грн.

Читайте такжеЧто подарить женщине на 14 февраля: подсказки по знаку Зодиака

Об этом говорится в сюжете «ТСН». По данным опроса, расходы мужчин на этот праздник по всему миру превышают женские вдвое, кроме Германии и Швеции. Расходы украинцев на день влюбленных в этом году будут на 340 гривень больше, чем в прошлом.

Отмечается, что треть женщин хочет получить в качестве подарка проведенное вместе время. Среди других желаний – цветы, украшения и духи. Мужчины, в свою очередь, выбирают более практичные вещи: электронику, одежду, белье и деньги.

Ранее УНИАН вспомнил историю Дня святого Валентина, который считается праздником всех влюбленных.