Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины в валюте

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС», одновременно подтвердив рейтинг в национальной валюте на уровне «ССС».

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Государственные рейтинги, согласно сообщению, также присвоены евробондам Украины.

Снижение долгосрочного рейтинга, как отмечается, обусловлено все еще сохраняющейся вероятностью дефолта и низким уровнем государственных резервов.

«Объявленная 12 февраля готовность МВФ заключить с Украиной новую программу сотрудничества, бесспорно, поможет преодолеть финансовые разрывы, однако вероятность переговоров о реструктуризации долгов с внешними кредиторами сохраняется, - говорится в сообщении. – Кредитоспособность государства существенно ухудшилась. Консолидированный фискальный долг вырос за счет долгов НАК «Нафтогаз Украины» до 13% ВВП. Таким образом, по нашим оценкам, государственный долг страны в 2014 году составил 72% ВВП».

Читайте такжеFitch подтвердило рейтинги «Нафтогаза» на уровне «CCC»Кроме того, Fitch спрогнозировал падение экономики Украины в 2015 году до 5%, что является одним из худших прогнозов развития экономической ситуации в нашей стране, и оценил показатель дефицита бюджета 2014 года на уровне 13% из-за дефицита НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 26 августа агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «ССС» и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до «ССС» с «В-». Агентство также спрогнозировало падение экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и нулевой рост в 2015 и 2016 годах на фоне нестабильной ситуации на востоке страны, а также падение экспорта в Россию и высокую вероятность нехватки энергоресурсов в зимний период. При этом рост дефицита бюджета должен был составить, по оценкам Fitch, не менее 10% ВВП в 2014 году и 6% ВВП в 2015 году.