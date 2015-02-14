У Яценюка оценивают среднегодовой валютный курс уже в 21 гривню за доллар

Правительство прогнозирует среднегодовой курс гривни в 2015 году на уровне 21 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сейчас в расчетах общий курс на рынке около 25 (грн за доллар - УНИАН), мы не получили прогнозного курса от Нацбанка, но по согласованию с нашими международными кредиторами на данном этапе мы оцениваем, что среднегодовой курс будет 21 (грн за доллар – УНИАН)», - сказал глава правительства.

Читайте такжеГлава Нацбанка допускает возвращение административных рычагов влияния на валютный рынокОн также добавил, что правительство с оптимизмом смотрит на курс. «Я надеюсь, что Национальный банк Украины сделает все, что в его силах, и все, что предусмотрено в Конституции и в законе Украины о Национальном банке, по стабилизации курса гривни и стабилизации банковского сектора, - сказал Яценюк. – Программа с МВФ является одним из основных элементов помощи НБУ по стабилизации курса, так как это ответственность Нацбанка».