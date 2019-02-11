В Нацбанке похвастались продажами памятных монет за рубеж

Украина успешно осваивает рынки сбыта монет в США, Германии, Гонконге, Южной Корее.

Национальный банк Украины в прошлом году продал зарубежным коллекционерам более 22 тысяч памятных и инвестиционных монет на сумму почти 21 миллион гривень в эквиваленте.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе получено более 165 тысяч евро и 531 тысячу долларов США.

Отмечается, что регулятор успешно осваивает рынки сбыта монет в США, Германии, Гонконге, Южной Корее, а также в других странах мира через транснациональные дистрибьюторские сети.

Всего в 2018 году Нацбанк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 - из недрагоценных металлов, 13 - серебряных, 3 - из сплава на основе цинка. Их общий тираж составил почти 4 миллиона монет.

Также Национальный банк выпустил 5 памятных медалей, посвященных юбилеям высших учебных заведений и научных институтов общим тиражом 83,5 тысячи штук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году реализовал на внутреннем рынке почти 3,1 миллиона штук монет, что в 2,5 раза больше показателя 2017 года.