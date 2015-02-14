Макропоказатели Украины изменят с учетом российской агрессии

Кабинет министров Украины готовит изменения макропоказателей развития экономики в 2015 году, учитывая агрессию России, которая не прекращается даже при наличии достигнутых 12 февраля договоренностей в Минске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк

«Ключевые вызовы (для Украины - УНИАН) – это российская военная агрессия и эскалация конфликта на востоке», - заявил Яценюк.

«У нас изменились макроэкономические параметры из-за продолжающейся российской агрессии, и мы должны их откорректировать. Это макроэкономические параметры валюто-обменного курса и инфляции», - сказал глава правительства.

Читайте такжеУ Яценюка оценивают среднегодовой валютный курс уже в 21 гривню за долларОн добавил, что оценки правительства базируются на том, что уровень инфляции будет составлять в 2015 году 26%, а курс гривни будет составлять 21 грн за доллар.

«Вместе с тем любой макропоказатель будет зависеть от выполнения или невыполнения Минских соглашений. Как только ситуация на востоке стабилизируется, это будет означать, что наш макроэкономический прогноз пойдет в позитивный тренд, - сказал Яценюк. - Если стабилизации не будет, мы все равно будем делать все, чтобы экономика функционировала на тех территориях, которые контролирует власть. Это задание правительства, и мы с этим заданием будем справляться».