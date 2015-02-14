Кабмин вдвое повысил прогноз инфляции на 2015 год - до 26%

Правительство прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 26%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«По поводу инфляции... Инфляция объективно связана с курсом, с административным ростом цен. Мы оцениваем инфляцию текущего года на уровне 26%», - сказал Яценюк.

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