Кабмин вдвое повысил прогноз инфляции на 2015 год - до 26%
12:53, 14 февраля 2015Финансы
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Инфляция объективно связана с курсом, с административным ростом цен, отметил Яценюк.
Правительство изменило макропоказатели Украины / Фото УНИАН
Правительство прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 26%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«По поводу инфляции... Инфляция объективно связана с курсом, с административным ростом цен. Мы оцениваем инфляцию текущего года на уровне 26%», - сказал Яценюк.
Читайте такжеМакропоказатели Украины изменят с учетом российской агрессииКак сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины утвердила разработанный правительством бюджет Украины на 2015 год. Его расчет базировался на прогнозе падения экономики в 4,3% при инфляции 13%.
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