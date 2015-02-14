Кабмин одобрил согласованные с МВФ изменения в бюджет

Кабинет министров Украины на своем заседание одобрил изменения в государственный бюджет на 2015 год, согласованные с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом, и представленные в ходе заседания правительства премьер-министром Арсением Яценюком.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

«Правительство одобрило изменения», - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что изменения оформлены в виде законопроекта, который должен рассматривать Верховная Рада.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства Яценюк заявил, что Кабмин намерен уже в понедельник, 16 февраля, зарегистрировать в парламенте изменения в бюджет-2015 для утверждения Верховной Радой. По словам премьера, подготовленные изменения базируются на результатах переговоров правительства с МВФ.

Читайте такжеКабмин вдвое повысил прогноз инфляции на 2015 год - до 26%12 февраля Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором - Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд дол.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины ночью 29 декабря приняла государственный бюджет на 2015 год с доходами в размере 475,240 млрд грн, расходами - 527,194 млрд грн.