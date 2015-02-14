Fitch ухудшило прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 5%

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует падение экономики Украины на 5%, что является одним из худших прогнозов развития экономической ситуации в нашей стране.

Как отмечается в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН, Fitch также ухудшил оценку падения ВВП Украины в 2014 году – до 7,5% с ранее прогнозированного показателя в 6,5%.

«Эскалация конфликта на востоке – в Донецкой и Луганской областях – существенно сказалась на экономике. Мы считаем, что падение экономики в 2014 году составило 7,5%, и эта тенденция продолжится. В 2015 году падение составит 5%, что существенно хуже наших оценок, выданных в августе 2014 года», - говорится в сообщении.

Читайте такжеFitch понизило долгосрочный рейтинг Украины в валютеРанее прогноз падения экономики Украины в 2015 году высказали Всемирный банк, ЕБРР и МВФ. В частности, по прогнозу Всемирного банка падение экономики Украины составит 2,3%, по оценкам ЕБРР – на 5%, в то же время МВФ прогнозирует рост по итогам 2015 года на 1%.

Правительственный прогноз, заложенный в основу госбюджета на 2015 год, предполагает падение экономики на 4,3%. Инфляция, по новым оценкам правительства, составит 26%.