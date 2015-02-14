Кабмин увеличил доходы бюджета-2015 на 22 млрд гривень

Правительство в рамках подготовки изменений в государственный бюджет на 2015 предусмотрел увеличение доходной части бюджета на 22 млрд грн в основном за счет ожидания роста платежей по налогу на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы увеличиваем доходы бюджета на 22 млрд грн, - сказал Яценюк. – В первую очередь это поступления от налога на добавленную стоимость».

Вместе с тем, по словам Яценюка, Национальный банк перечислит в бюджет на 5 млрд грн меньше, чем планировалось на 2015 год. Кроме того, сказал он, изменится объем ассигнований на обслуживание госдолга.

Читайте такжеУ Яценюка оценивают среднегодовой валютный курс уже в 21 гривню за доллар«Нам по расходам - нужно будет увеличить объективно расходы, в заявку с изменением показателя курса национальной денежной единицы, - на обслуживание государственного долга. Курс вырос, и объективно государственный долг, которой в иностранной валюте, также изменяется», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Кабмин подготовил изменения в бюджет-2015, которые намерен уже в понедельник, 16 февраля, зарегистрировать в парламенте для утверждения Верховной Радой. По словам Яценюка, подготовленные изменения базируются на результатах переговоров правительства с МВФ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины ночью 29 декабря приняла государственный бюджет на 2015 год с доходами в размере 475,240 млрд грн, расходами - 527,194 млрд грн.