Рада должна рассмотреть изменения в бюджет не позже 25 февраля

Законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2015 год, согласованных с ключевым кредитором – Международным валютным фондом - правительство подаст на регистрацию в парламент 16 февраля, а рассматривать его необходимо на внеочередном заседании Верховной Рады ориентировочно 25 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк. (УНИАН: в соответствии с календарным планом работы ВР, следующая пленарная неделя у народных депутатов 3-6 марта).

«В понедельник утром (16 февраля - УНИАН) законопроект будет зарегистрирован в стенах парламента, - сказал Яценюк. - Также в данный закон будет добавлено законодательство, которое предусматривает формирование доходной и расходной частей государственного бюджета. Это будут изменения в ряд законов: и в Налоговый кодекс, и в законодательство о пенсионном обеспечении. Поэтому в понедельник мы просим, чтобы парламент перешел к активной работе для того, чтобы к концу текущего месяца мы приняли соответствующее законодательство».

Читайте такжеКабмин увеличил доходы бюджета-2015 на 22 млрд гривеньЯценюк отметил, что планирует проводить встречи с членами коалиции, председателем парламента. «Не исключаю, что нам нужно будет собрать внеочередное заседание Верховной Рады и на нем ориентировочно, если мы договоримся - это где-то числа 25-го (февраля - УНИАН), принять весь пакет законов, который будет проработан депутатами, так как есть десять дней на проработку всех законопроектов, и который в оперативном режиме позволит Совету директоров МВФ уже формально утвердить решение о новой четырехлетней программе сотрудничества между Украиной и МВФ», - сказал глава правительства, добавив, что решение Совета директоров МВФ раскроет возможности для всех других партнеров Украины дальше продолжать помощь нашей стране.

«Я уверен, что если тот план реформ, который у нас предусмотрен проектом Меморандума и определен правительством и президентом, будет реализован, и если Минское соглашения будут выполнены, то 2016 год действительно станет годом и стабилизации, и первых побегов экономического роста, - добавил Яценюк. - Наша задача – никому не опускать руки, а, наоборот, в этих сложных условиях с силами собраться. В этих сложных условиях делать больше даже, чем ты можешь. И это является формулой успеха».

Как сообщал УНИАН, правительство и МВФ 11 февраля согласовали новую программу кредитования экономики Украины сроком на 4 года и ориентировочным объемом финансирования 17,5 млрд дол. Окончательное решение о подписании такой программы примет Совет директоров МВФ.