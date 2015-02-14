Новая программа с МВФ должна стабилизировать банковский сектор и валютный курс - Яценюк

Новая программа с Международным валютным фондом рассчитана на выполнение Украиной своих внешних финансовых обязательств и пополнение золотовалютных резервов, направлена на стабилизацию банковского сектора и валютного курса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на заседании правительства.

«Программа (МВФ - УНИАН) нацелена на две вещи: первое - это выполнение наших внешних обязательств, и второе - это накопление золотовалютных резервов в Национальном банке для того, чтобы стабилизировать банковский сектор и стабилизировать валютный курс», - сказал Яценюк.

По словам премьера, согласованная программа МВФ дает возможность Украине финансировать военные расходы и при этом продолжать выполнять весь объем долговых обязательств перед кредиторами.

Читайте такжеКабмин одобрил согласованные с МВФ изменения в бюджет«За счет того, что нам дают возможность выполнять внешние обязательства, мы имеем дополнительный ресурс чтобы содержать собственную армию, собственное войско», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, правительство и МВФ 11 февраля согласовали новую программу кредитования экономики Украины сроком на 4 года и ориентировочным объемом финансирования 17,5 млрд дол. Окончательное решение о подписании такой программы примет Совет директоров МВФ.