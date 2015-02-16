Средства МВФ позволят Украине избежать дефолта - Яценюк

Средства ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда и других кредиторов позволят Украине избежать дефолта и спокойно рассчитаться с долговыми обязательствами предыдущих правительств.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

«Чтобы нам выжить и дальше развиваться, нам надо было помочь. В чем? Если нам не дают помощь, чтобы погасить обязательства, которые мы брали, то страна тогда попадает в очень плохую экономическую ситуацию, которую часто называют дефолтом, - сказал Яценюк. - Нам дали помощь, чтобы мы не с карманов украинцев вытягивали последние копейки на погашение долгов, а чтобы дешевыми и длинными деньгами МВФ мы рассчитались с кредиторами».

Яценюк напомнил, что общий объем средств, доступных для Украины - 25 млрд, из которых 17,5 млрд долл - это средства Международного валютного фонда.

«Часть этих средств пойдут в золотовалютные резервы НБУ. А это то, что стоит в мире дорого и стабилизирует курс национальной валюты», - добавил глава правительства.

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14 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС», одновременно подтвердив рейтинг в национальной валюте на уровне «ССС».