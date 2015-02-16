Вкладчикам неплатежеспособного банка «Надра» выплатят почти 4 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат вкладчикам неплатежеспособного банка «Надра» в 3,829 млрд грн, что составляет 71,8% средств физических лиц в банке на дату введения временной администрации, 6 февраля 2015 года, сообщается на сайте фонда.

Согласно опубликованной Фондом отчетности банка, на дату введения временной администрации, 6 февраля, убыток банка составил 5,110 млрд грн, собственный капитал указан в отчете с отрицательным значением 2,119 млрд грн, объем средств на корсчете в НБУ составил 3,387 млн грн.

Также сообщается, что Фонд ищет потенциальных инвесторов для выведения банка с рынка, которое может быть проведено путем отчуждения всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка, продажи банка в целом. Фонд принимает заявки на участие в конкурсе до 23 февраля включительно. Участие в покупке активов и передаче обязательств банка могут принимать только банки.

Читайте такжеВ Украине собрались ликвидировать еще один банкКак сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Надра» 6 февраля на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

НБУ объяснил решение о признании банка «Надра» неплатежеспособным следствием его нежизнеспособности еще со времени введения временной администрации в 2009 году и тем, что усилия нового менеджмента в условиях финансово-экономического кризиса оказались недостаточными для его спасения.

Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью в 2,374 млн грн.