Экономика Японии вышла из рецессии, но ситуация остается неустойчивой

Экономика Японии вышла из рецессии в последнем квартале 2014 года, но рост оказался слабее, чем ожидалось, так как расходы домохозяйств и корпораций не оправдали прогнозов, передает Reuters.

Читайте такжеГосдолг Японии за год вырос на $100 млрдВВП Японии вырос на 2,2 процента в годовом исчислении в октябре-декабре прошлого года, тогда как аналитики ожидали повышения на 3,7 процента. Это указывает на то, что влияние повышения налога с продаж в прошлом году все еще сохраняется.

В квартальном исчислении японская экономика расширилась на 0,6 процента после двух кварталов сокращения подряд.

Министр экономики Акира Амари сказал репортерам после публикации данных, что экономика на пути к восстановлению, а доверие потребителей улучшается.

Но аналитики указывают на слабый рост потребления и капитальных расходов как на тревожные сигналы для прогноза. Ситуация остается неустойчивой.

Читайте такжеЯпония приняла рекордный военный бюджетЧастное потребление, которое составляет около 60 процентов экономики, увеличилось на 0,3 процента в четвертом квартале, тогда как аналитики прогнозировали повышение на 0,7 процента.

Капитальные расходы выросли всего на 0,1 процента после двух кварталов снижения. Это говорит о том, что активная эмиссия денег Банком Японии еще не подтолкнула компании к увеличению инвестиций.

Внешний спрос повысился на 0,2 процента благодаря стабильному росту отгрузок в США и Китай, два крупнейших экспортных направления Японии.