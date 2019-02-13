Госбюджет Украины ушел в минус на 12,3 миллиарда

Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований.

Государственный бюджет Украины за январь сведен с дефицитом в 12,3 миллиарда гривень против 7,9 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований.

Так, в январе Минфин разместил ОВГЗ на эквивалент 41,7 миллиарда гривень, включая ОВГЗ в иностранной валюте на 587,4 миллиона долларов и на 33,3 миллиона евро.

Также в Минфине напомнили, что запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 миллиарда гривень перенесены на февраль.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита в сумме 89,989 миллиарда гривень, предельный объем государственного и гарантированного государством долга – 2,449 триллиона гривень.