Фонд гарантирования пока не нашел инвесторов для неплатежеспособного «Имэксбанка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение продлить срок поиска инвесторов для выведения с рынка неплатежеспособного «Имэксбанка» до 23 февраля 2015 года, сообщается на сайте фонда.

По информации Фонда, срок поиска продлевается для расширения круга потенциальных инвесторов. Фонд напомнил, что выведение неплатежеспособного «Имэксбанка» с рынка возможно путем отчуждения всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка, продажи банка в целом. Участие в покупке активов и передаче обязательств банка могут принимать только банки.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Имэксбанк» 27 января на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Читайте такжеВкладчикам неплатежеспособного «Имэксбанка» возместят 4,6 млрд гривеньНациональный банк объяснил решение об отнесении «Имэксбанка» к категории неплатежеспособных нарушениями банковского законодательства и непринятием акционерами банка мер для их устранения. Кроме того, регулятор обнаружил операции по досрочному возврату инвесторам средств, привлеченных на условиях субординированного долга, проведенные банком вопреки запрету НБУ.

В 2014 году Национальный банк выдал «Имэксбанку» кредиты на 795 млн грн, в том числе последний кредит был выдан незадолго до введения временной администрации, в декабре прошлого года.

Справка УНИАН. «Имэксбанк» (Одесса) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. В июле 2014 года основной акционер банка, народный депутат и член парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Леонид Климов, снизил свое участие в уставном капитале банка до 36,7917% с 41,0608%.