В Украине за месяц до выборов повысят пенсии на 760 гривень

По словам премьера, уже сегодня средний размер пенсии вырос и превышает 2,6 тысячи гривень.

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал автоматический перерасчет выплат для пенсионеров с 1 марта.

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Об этом сообщает Прямой со ссылкой на заявление премьера во время заседания правительства.

По его словам, уже сегодня средний размер пенсии вырос и превышает 2,6 тысячи гривень.

"Мы провели перерасчет военным пенсионерам в прошлом году на полторы тысячи и в этом году в среднем еще на 760 гривень. Что сегодня беспокоит? Беспокоят те, кто живут на минимальную пенсию. Это миллионы украинских граждан. И мы сейчас думаем и ищем варианты, каким образом этот вопрос решить. Хочу напомнить, что мы 1 марта будем делать полный перерасчет пенсий для всех пенсионеров", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр сообщил, что осовременивание пенсий в Украине с 1 марта 2019 года будет происходить автоматически.

Крупнейший перерасчет пенсий, который коснется 11 миллионов граждан, будет сделано с 1 марта. Это будет осовременивание пенсий по новым размерам заработных плат