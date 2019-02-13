Завтра в Украине продолжит дорожать валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 14 февраля: 100 USD – 2709,2791 гривни; 100 EUR – 3062,8400 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2709,2791 (13 февраля – 2700,7494)

100 EUR – 3062,8400 (13 февраля – 3050,7665)

Читайте такжеЧастичное укрепление гривни завершилось: эксперт спрогнозировал, чего ожидать от курса

Как сообщает УНИАН, сегодня, 13 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,14 гривни/доллар, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,62/30,65 гривни/евро, что также на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 14 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,09 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,63 гривни/евро.