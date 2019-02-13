Украина в прошлом году одолжила более 286 миллиардов

В том числе внешние заимствования составили 112,3 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины в 2018 году привлекло государственные заимствования для финансирования бюджетного дефицита на сумму около 286,5 миллиарда в гривневом эквиваленте.

Читайте такжеГосбюджет Украины ушел в минус на 12,3 миллиарда

Как сообщается на сайте Минфина, в том числе внешние заимствования составили 112,3 миллиарда гривень, внутренние – 174,2 миллиарда гривень.

В Минфине напомнили о структуре прошлогодних внешних заимствований: 725 миллионов долларов от размещения краткосрочных еврооблигаций, 2 миллиарда долларов – долгосрочных еврооблигаций, 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза, 349 миллионов евро кредита под гарантии Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год в долларовом эквиваленте вырос на 2,6% - до 78,32 миллиарда долларов, в гривневом эквиваленте - на 1,3% - до 2,169 триллиона гривень.