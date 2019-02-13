Крупные налогоплательщики в январе наполнили бюджет почти на 20 миллиардов гривень - Фискальная служба
За январь текущего года крупный бизнес наполнил Госбюджет почти на 20 миллиардов гривень. Наиболее весомую долю поступлений составил налог на добавленную стоимость - около 12 миллиардов гривень.
Об этом в своем интервью интернет-изданию taxlink.ua рассказал и.о. заместителя начальника Офиса крупных налогоплательщиков Кирилл Коренюк.
Кирилл Коренюк отметил также существенный рост поступлений от налога на прибыль: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма налога в января 2019 года увеличилась на 0,7 миллиарда гривень, то есть на 65,6% и составила более 1,8 миллиарда гривень. Поступления от акцизного налога на производимые в Украине товары превысили 3,5 миллиарда гривень.
"Это, кстати, 94% от всех акцизных поступлений с украинских товаров в Госбюджет в январе", - отметил налоговик.
Как сообщил К. Коренюк, на данный момент Офис крупных налогоплательщиков обслуживает 1473 крупных плательщика.
"Это 0,1% от всех юрлиц-плательщиков в стране", - сообщил налоговик, добавив, что, несмотря на такое небольшое количество плательщиков Офис ежегодно обеспечивает около 60% всех налоговых отчислений в бюджет: "Офис администрирует налоги, которые платят мощные предприятия в стране. Численность их невелика, однако именно они обеспечивают львиную долю поступлений".
Стоит добавить, что по итогам 2018 года крупными плательщиками уплачено в Госбюджет свыше 297 миллиардов гривень. Это почти на 40 миллиардов гривень, или на 15% больше, чем годом ранее. При этом, доля налоговых платежей от крупных предприятий, которые обслуживаются в Офисе, составила 56% от общих сборов в Госбюджет.
"Мы обеспечили 77% налога на прибыль, 57% - НДС, 96% - акцизного налога с произведенных в Украине товаров", - сообщил Кирилл Коренюк.