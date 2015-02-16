Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

На текущей неделе ситуация на Донбассе будет фактором, способным дестабилизировать валютный рынок. В случае «громких» решений на банковском рынке также возможны локальные изменения, однако они будут незначительны, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, курс безналичного доллара в этот период может составить 24–26,5 грн, с вероятным укреплением в случае подтверждения деэскалиции конфликта на Донбассе. Курс продажи наличного доллара при этом может составить 23,5–25,5 грн.

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Средний курс продажи наличного евро в условиях стабилизации пары евро/доллар будет следовать тенденции изменения наличного доллара. По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, диапазон колебания валюты может составить 26,9–29,2 грн.

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