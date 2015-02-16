Кабмин ограничил зарплаты чиновников высшего ранга

Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственных расходов и сокращения зарплат чиновников ограничил размер заработной платы чиновников высшего ранга размерами должностных окладов.

Как говорится в постановлении правительства, размещенном на веб-портале Кабмина, такое решение не коснется работников подразделений, принимающих участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

«Установить, что в 2015 году месячная зарплата членам Кабинета министров Украины, руководителям центральных органов исполнительной власти и других государственных органов (кроме органов, подразделения которых принимают участие в антитеррористической операции) начисляется в размере должностного оклада», - говорится в постановлении.

Читайте такжеМинимальные зарплаты и пенсии украинцев вырастут на 13% с 1 декабря 2015 годаКак сообщал УНИАН, согласно действующему налоговому и бюджетному законодательству, в Украине введен режим ограничений зарплаты для госслужащих в размере 7 минимальных зарплат, а в случае сокращения численности чиновников без изменения фонда оплаты труда – до 10 минимальных зарплат. Размер минимальной зарплаты, согласно закону о госбюджете на 2015 год, составляет 1218 грн.

Кроме того, согласно планам правительства, в 2015 году количество чиновников будет сокращено на 20%. Речь идет о сокращении порядка 50 тысяч человек. При этом, как подчеркивал премьер-министр Арсений Яценюк, идея в том, чтобы сократить количество, но не снизить качество государственной службы.