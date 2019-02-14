Отмывание средств и финансирования терроризма: Еврокомиссия назвала "черный список" стран

В Евросоюзе заявили, что намерены не допустить попадания в финансовую систему ЕС грязных средств из этих стран.

Европейская комиссия приняла решение включить 23 страны и территории в список государств, которые демонстрируют недостатки в борьбе с отмыванием средств и в противодействии финансированию терроризма.

Как говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, цель этой меры заключается в защите финансовой системы ЕС путем эффективного предотвращения отмывания средств и рисков финансирования терроризма.

В этот список попали Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.

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В результате включения этих стран в список, банки и другие учреждения, на которые распространяются правила ЕС по отмыванию средств, будут вынуждены проводить усиленные проверки финансовых операций с участием клиентов и финансовых институтов из этих 23 стран с высокой степенью рисков. Это необходимо для более эффективного выявления любых подозрительных финансовых потоков.

"Мы создали наиболее строгие стандарты в борьбе с отмыванием средств в мире, но мы должны позаботиться, чтобы грязные деньги из других стран не находили пути попадания в нашу финансовую систему", - подчеркнула комиссар Европейского Союза по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

"Грязные деньги являются жизненным источником для организованной преступности и терроризма. Я предлагаю внесенным в список странам исправить их недостатки немедленно. Европейская комиссия готова работать с ними для урегулирования этих вопросов", - заявила Юрова.

Напомним, в прошлом году Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, которые предусматривают, в частности, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.