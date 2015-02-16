ЦБ России ожидает снижение прибыли банковской системы страны еще вдвое

ЦБ России ожидает снижения прибыли банковской системы страны в 2015 году примерно вдвое, до 300-400 миллиардов рублей, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Алексея Симановского.

Читайте такжеПросрочка россиян по кредитам выросла до рекорда за 2 года"Я исхожу из того, что по итогам года и по развитию ситуации в банках, и в сфере банковской, будет прибыль… Я не думаю, что это будет большая прибыль… Это будет 300-400 миллиардов, это - меньше примерно в два раза, чем в году 2014", - сказал Симановский.

Читайте такжеВ России убытки банков по валютным долгам достигли исторического максимумаВ 2014 году российские банки получили чистую прибыль в размере 589 миллиардов рублей, что на 40,7% меньше, чем за 2013 год.