Гривня на межбанке упала до 26,80 за доллар и 30,60 за евро

В понедельник, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 26,30/26,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, торги активизировались.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,00/30,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4190/0,4280 грн/рубль.

Читайте такжеСредства МВФ позволят Украине избежать дефолта - ЯценюкПри этом, по данным Нацбанка, по состоянию на 12:00 не было зарегистрировано ни одной сделки.