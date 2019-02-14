Порошенко и Гройсман меряются ВВП: президент увидел больший рост экономики, чем премьер

По словам президента, рост ВВП Украины в 2018 году составил 3,4% - это самый большой показатель роста национальной экономики за последние семь лет.

Рост валового внутреннего продукта Украины за 2018 год составил 3,4%, о чем во время рабочего визита в Харьковскую область сообщил президент Петр Порошенко.

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«Мы обеспечили рост реального валового внутреннего продукта в течение двенадцати кварталов. За 2018 год рост валового внутреннего продукта составил 3,4% - самый большой показатель за последние семь лет. Напоминаю, что он превысил рост ВВП довоенного уровня», - сказал он.

Также Порошенко отметил, что впервые за пять лет уровень инфляции по итогам прошедшего года составил менее 10%.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост ВВП Украины в 2018 году составил 3,2%.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5% Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.