Экспорт из Украины в январе превысил импорт на 100 миллионов гривень

Положительное сальдо внешней торговли товарами по итогам января 2015 года составил 100 млн грн, сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

По данным Фискальной службы, в январе Украина импортировала товаров на 2,9 млрд долл., экспортировала на 3 млрд долл. Доля экспорта в страны Европейского Союза составила 36%, а импорта - 38%, в страны СНГ 16% и 26% соответственно.

За указанный период Украина осуществляла внешнеторговые операции товарами с партнерами из 173 стран мира.

Читайте такжеТреть экспорта украинской сельхозпродукции за прошлый год была направлена в ЕСКак сообщал УНИАН, по данным Госстата, положительное сальдо внешней торговли товарами в Украине по итогам января-ноября 2014 года составило 293,2 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 12,378 млрд долл.