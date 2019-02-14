Нацбанк назвал пятерку стран-лидеров по денежным переводам в Украину

Наибольший объем переводов в Украину поступил из США - 17%, Израиля - 13%, России - 9%, Италии - 8%, Польши - 7%.

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2018 вырос по сравнению с 2017 годом на 24,3%.

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Как сообщается на сайте Национального банка, объем переводов внутри страны составил 150,530 млрд грн, или 5,541 млн долл. в эквиваленте, объем переводов в Украину - 2,301 млрд долл. в эквиваленте, за пределы Украины - 294 млн долл. в эквиваленте.

Отмечается, что данные не включают информацию о переводах через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

В разрезе стран наибольший объем переводов в Украину поступил из США - 17%, Израиля - 13%, России - 9%, Италии - 8%, Польши - 7%, из других стран - 46%.

Из Украины наибольший объем переводов средств приходится на Россию - 36%, Грузию - 10%, Китай - 6%, Азербайджан - 6%, Узбекистан - 4%, другие страны - 38%.

Также сообщается, что Национальный банк опубликует объемы частных денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов по итогам 2018 года в конце марта.

Справка УНИАН. В 2018 году на территории Украины предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем созданы резидентами и 7 систем – нерезидентами, включая 3 системы из США, а также по одной из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.