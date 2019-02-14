Узаконенное беззаконие: какую плату за "коммуналку" хотят навязать украинцам

Похоже, реформа жилищно-коммунального хозяйства Украины зашла в тупик. Об этом свидетельствует недавняя ситуация, которую спровоцировал «Киевводоканал». Монополист по водоснабжению в столице, а Киев – главный показатель того, что происходит в нашей стране в сфере ЖКХ – сообщил потребителям, что с февраля текущего года вступает в силу новая Методика распределения между потребителями объемов потребленных услуг, утвержденная приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22 ноября 2018 года.

Ее главный принцип сводится к следующему - несмотря на счетчики в квартирах, киевляне должны будут оплачивать весь объем воды, который потребил дом.

«Среди основных принципов, применяемых методикой – принцип определения и распределения небаланса – разницы между объемами холодной воды, измеренных общедомовыми счетчиками, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков», - говорилось в сообщении «Киевводоканала», размещенном на его официальном сайте 5 февраля. Но уже 7 февраля «Киевводоканал» опроверг собственную информацию, назвав ее слухами.

«Применение Методики начнется с момента, когда будут приняты Правила предоставления жилищно-коммунальных услуг. По состоянию на сегодняшний день такие Правила находятся в стадии разработки», - говорится в сообщении предприятия.

Затем, 8 февраля появились новости на сайте «Киевводоканала», которые разъясняют принципы Методики распределения между потребителями объемов услуг, а также механизм заключения новых прямых договоров с предприятием.

Что все это значит и откуда растут ноги этого казуса? Все очень просто – на сегодняшний день в Украине действуют три закона, которые противоречат друг другу – «О внесении изменений в законы об усовершенствовании расчетов за энергоносители» от 2014 года, «О жилищно-коммунальных услугах», который вступил в силу 10 июня 2018 года, и «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», действующий со 2 августа 2017 года. По этой причине выписать справедливые правила предоставления коммунальных услуг нереально, масса проблем и с самой Методикой расчета.

Мало того, так как правительство не смогло разработать целый ряд необходимых нормативных документов, подзаконных актов в части учета потребления, Верховная Рада в июне 2018 года в авральном режиме отложила вступление в силу ряда законодательных новшеств, совсем запутав ситуацию. Так, норма о применении финансовых санкций к субъектам хозяйствования за нарушение сроков установления средств учета тепловой энергии и воды, то есть, общедомовых счетчиков, отсрочена до 1 августа 2020 года. А введение в действие Закона «О жилищно-коммунальных услугах» в части регулирования коммунальных услуг перенесли на май 2019 года.

Вот такая законодательная чехарда сейчас в сфере ЖКХ. Особенно в части Методики расчета оплаты коммунальных услуг. Хотя, все законы, по уверению чиновников, принимались для приведения в соответствие нашего законодательства к европейскому, то есть с учетом Соглашения об ассоциации с ЕС. Другими словами – все расписано, только применяй. Но не тут-то было, во все европейские нормы наши законодатели внесли свои – «ментальные». Эксперты считают, что ситуация – абсурдная, она приведет к росту неплатежей. Суммарно все долги населения и предприятий за газ, электроэнергию, отопление и воду уже приближаются к 100 миллиардам гривен. Но, в принципе, решить проблему можно.

Горе от «ума»

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко считает, что ситуация с «Киевводоканалом» вполне уместна. Методика расчета уплаты коммунальных услуг неприемлема. Вероятно, в такой способ мэрия и само предприятие решили отмежеваться от нее. И суть проблемы в следующем.

«Методика расчета на деле является нормативным документом, который реализует положения закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». В нем выписано, что весь потребленный объем воды домом, где 100% квартир обеспечены счетчиками, будет распределяться между жильцами. То есть, вы фактически потребили 3 куба воды, а вам придет платежка за 5 кубов – всему виной «потери» в домовой системе, особенно со 50-летней и более коммунальной историей. Если не 100% квартир имеют счетчики, то тогда все потребленное, с учетом потери воды, утечки, аварии, будет списываться на счета тех, у кого счетчиков нет. Представьте следующую ситуацию – из 100 квартир в 90 установлены счетчики, в 10 остальных квартирах живут пенсионеры, пожилые люди, которые используют 50 литров воды в месяц. А рядом с ними находятся хостелы, где проживают 10-15 человек. Вот и выходит, что теперь эти старики буду оплачивать половину стоимости воды, которую употребили в хостеле», - пояснил Сергиенко.

По его словам, такую методику списывания платежей на квартиры, где нет счетчиков, водоканалы по всей Украине используют уже много лет, что противозаконно. Всплеск был 3-4 года назад, когда стала повышаться стоимость воды. Именно тогда собственники квартир, в которых не установлены счетчики, стали получать платежки с объемом потребления 8-10 кубов, даже был случай 16 кубов на одного человека в месяц. Это означает, что в момент, когда началось массовое установление счетчиков, все потери водоснабжения стали списывать на квартиры без счетчиков. В этом и заключается парадокс.

«Если бы не было потерь при подаче воды, а в каком состоянии водопроводы все прекрасно знают, а люди были бы платежеспособны установить счетчики, то все выглядело бы иначе. Для начала нужно было разработать госпрограмму бесплатной установки счетчиков хотя бы для малообеспеченных, для субсидиантов. И возложить эту обязанность на водоканалы, что было бы справедливо: счетчик – часть оборудования дома. И очень важный вопрос - согласно закону всем, кто не имеет счетчиков, должны насчитываться нормативы потребления. К примеру, в Киеве они составляют: 4 куба – холодной воды, 3 куба – горячей воды в месяц. Но водоканалы чхать хотели на эти нормативы, и никто их в этом не остановил – ни парламент, ни Минрегион, ни Кабмин. Просто сейчас узаконили противозаконное», - прокомментировал ситуацию эксперт.

По его мнению, чтобы вернуть все в правовое русло, необходимо принять ряд неотложных мер: «Установить контроль монополистов, в том числе водоканалов. К сожалению, наше антимонопольное законодательство не распространяется на локальных монополистов. А вся сфера ЖКХ - локальные монополисты. Также нужно, чтобы инженерное оборудование устанавливалось за счет этих же монополистов. Конечно, государство тоже может принимать в этом участие. Еще необходимо пресечь злоупотребление потерями воды в домах и на основе европейского опыта. Там закладывается в тариф 3% производственно-технических потерь. Тогда водоканалы будут заинтересованы в ремонтах систем, чтобы потери были минимальными. Кроме того, никто не аннулировал действие закона от 2014 года, согласно которому мы должны заключать прямой договор с водоканалом, и он должен действовать – до крана, а не до стенки дома. Этот принцип в новом законе и методике расчета не учтен. Налицо законодательное противоречие. Ситуация - абсурдная, не должен человек платить за потери в системе, он должен оплачивать исключительно показатель своего счетчика, а не мифические цифры от водоканала», - резюмировал Сергиенко, добавив, что ссылки законодателей на Соглашение об ассоциации с ЕС неуместны: «Все законодательные огрехи растут корнями из несостоятельного закона о жилищно-коммунальных услугах. На соглашение с ЕС можно свалить все, что угодно. Вот только собственную глупость не свалишь на ЕС. А сейчас эта глупость налицо».

Эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко также считает, что сейчас в сфере ЖКХ – полная неразбериха, и всему виной противоречие действующих законов.

«У нас одновременно действуют три закона. Нормы одного из них четко говорят о том, что получатель услуг должен платить исключительно за объем полученных услуг. Нормы второго - что объем полученных услуг может быть оплачен по общедомовому счетчику. Нормы третьего - что поставщик услуг осуществляет доставку услуги не до индивидуального потребителя, а до некоего коллективного. И все это происходит на фоне того, что все договоры у нас с 2014 года – индивидуальные, значит и платить нужно именно по ним. До сих пор потери во внутридомовых сетях «раскидывали» на тех, у кого счетчиков не было. Теперь же Методика позволяет раскинуть их на всех. Но сделать это можно только после проверки счетчиков. На вскидку - у нас около 150 тысяч домов со счетчиками воды и порядка 90 тысяч со счетчиками тепла. Проверить их за 1-2 дня – нереально. Хотя Методика позволяет поставщикам устанавливать «плавающие» сроки оплаты. Таким образом, каждое домохозяйство будет получать несколько платежек в разное время по одной и той же услуге. В таком принципе нет ничего, кроме минусов», - подчеркнул эксперт.

Он разъяснил, как Методика будет работать на деле. Сначала вы получаете платежку по тем данным, которые показывает квартирный счетчик, и оплачиваете ее. Через пару месяцев обнаруживаете, что у вас долг в 500 гривен, который образовался после того, как поставщик услуги «проверил» общедомовой счетчик и накинул вам 3-4 куба горячей и 5 - холодной воды от общего домового объема. А раз у вас долг свыше 340 гривен, то про субсидию можете забыть. К тому же, когда бы вы не погасили эту задолженность, у вас может «образоваться» новая, так как ни времени, ни людей, ни технической возможности проверить счетчики у поставщика услуги нет, «накидывать» в платежках кубы будут «от фонаря». Конечно, имеет смысл оспаривать сумму в платежках в судах, а пока идет разбирательство, можно не оплачивать услугу. Но суд будет в ступоре. И потому, что все действующие законы имеют равную силу, а нормы их противоречат друг другу.

«Получается замкнутый круг. И вся проблема из-за тех, кто выписал совершенно идиотские законы. От них вреда больше, чем от самых махровых коррупционеров. Как результат – миллиардные долги за коммунальные услуги буту только расти, а система жилищно-коммунального хозяйства приближаться к своему краху», - подытожил эксперт.

А избежать краха очень просто. Нужно как можно быстрее разрешить все законодательные противоречия в жилищно-коммунальной сфере – либо принять новые законы, либо откорректировать действующие. Причем, согласно европейской практике – в пользу потребителей, без оглядки на интересы монополистов. Правда, у наших законодателей именно последнее – всегда в приоритетах. Даже в преддверии выборов…

Нана Черная