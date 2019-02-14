В Фонде гарантирования жалуются на вывод активов из проблемных банков - могут потерять 4,5 миллиарда

По информации Фонда, речь идет, как правило, о самых рентабельных активах, продажа которых возможна выше балансовой стоимости.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспокоен тенденцией вывода активов из ликвидируемых банков в его управлении с использованием «черных» нотариусов и государственных регистраторов, в результате чего существует угроза утраты контроля над активами ряда финучреждений балансовой стоимостью 4,5 млрд грн.

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Как заявил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин на пресс-конференции, тенденция вывода активов из ликвидируемых банков с использованием услуг «черных» нотариусов и госрегистраторов нарастает.

«Вопрос не локальный, а глобальный. Вопрос инвестиционной привлекательности Украины, сохранности собственности», - подчеркнул Ворушилин.

По информации Фонда, речь идет, как правило, о самых рентабельных активах, продажа которых возможна выше балансовой стоимости.

Говоря о причинах такого явления, Ворушилин отметил, что это происходит из-за безнаказанности нотариусов и госрегистраторов, которых следовало бы лишать полномочий за такие действия.

«Это банальное воровство, банальное желание в некоторых случаях воспользоваться нерешительностью правоохранительной и судебной системы, нерешительностью тех же работников Министерства юстиции», - отметил он.

Также в Фонде сообщили о подаче соответствующего обращения в Министерство юстиции с просьбой способствовать возврату утраченных активов и принять меры в отношении «черных» нотариусов и госрегистраторов.

В представленных Фондом материалах - сведения о выводе активов из 12 банков по решениям судов, по договорам ипотеки, договорам купли-продажи, на основании решений госрегистратора, а также путем отмены взыскания ипотечного имущества, вывода имущества по договору дарения, незаконного вмешательства в госреестр.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.