"Укрпошта" весной будет доставлять украинцам монетизированные субсидии

Также «Укрпошта» доставит каждому получателю субсидии (около 4 млн украинцев) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме ее получения денежными средствами.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» в марте-мае текущего года, в рамках реализации пилотного проекта, будет доставлять украинцам, в том числе около 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через компанию, монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Как сообщили в пресс-службе оператора, также «Укрпошта» доставит каждому получателю субсидии (около 4 млн украинцев) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме ее получения денежными средствами.

"Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через "Укрпошту". Такая задача вполне соответствует операционным возможностям и мощностям компании: сейчас около 45% украинских пенсионеров получают пенсии через "Укрпошту". Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Игоря Смелянского.

Отмечается, что всем пенсионерам, которых обслуживает «Укрпошта», почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии. "Таким образом, они смогут не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги, используя субсидию по назначению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время проходит процесс подписания необходимых соглашений с Пенсионным фондом Украины.

По данным «Укрпошты», срок действия пилотного проекта - март-май 2019 года, по результатам анализа эффективности которого будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель).

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

7 февраля Кабинет министров Украины сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Кроме этого, утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.

По данным Минсоцполитики, наличная форма выплаты субсидий с марта этого года будет применена к получателям, которым она назначена на текущий отопительный период с октября-декабря 2018 года, что составляет около 4 млн домохозяйств.