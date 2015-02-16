Яресько считает курс завышенным и ожидает укрепления гривни

Курс, установившийся на межбанковском валютном рынке, является завышенным, и по мере поступления в Украину международной финансовой помощи гривня будет укрепляться, заявила в эфире телеканала Bloomberg министр финансов Украины Наталья Яресько

«Валютный курс на сегодняшний день завышен. И рыночный шок, мы надеемся, закончится на фоне сообщений о достижении соглашения с МВФ и поступления финансовой помощи Украине, - сказала Яресько. – Я надеюсь, среднегодовой курс будет ниже, чем тот, который мы наблюдаем сегодня».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 16 февраля, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 26,0499 грн/долл., что на 13 копеек ниже исторического минимума на уровне 25,9185 грн/долл., установленного 13 февраля. Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 1,6 раза, или на 10,28 грн.

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Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 13:30 составил 25,9636 грн/долл., котировки на межбанковском валютном рынке к этому часу составляют 26,20/26,60 грн/долл. В то же время, согласно оценкам правительства, заложенным в проект закона о внесении изменений в бюджет на 2015 год, курс национальной валюты составит в среднем по году 21 грн за доллар.

Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую программу «стенд-бай», окончательное решение Совета директоров МВФ по новой программе ожидается в течение четырех следующих недель.

Валютный рынок на позитивные новости о новой программе с МВФ пока не отреагировал. По оценкам экспертов, для стабилизации курса гривни, помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров, необходимо снижение напряженности на востоке Украины.