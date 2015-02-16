Украинские банки за день получили рефинансирование еще на 1,7 млрд гривен

Национальный банк Украины 13 февраля предоставил банкам рефинансирование на 1,713 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 8,759 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование 9 банкам на 1,713 млрд грн под 23% годовых на 1 день.

Регулятор также продал депозитные сертификаты на 8,389 млрд грн 19 банкам на один день под 14% годовых, на 270 млн грн 5 банкам на 7 дней под 17% годовых, на 100 млн грн 1 банку на 28 дней под 18% годовых.

Читайте такжеНацбанк вслед за учетной повысил ставки регулирования ликвидностиОбъем межбанковского кредитного рынка составил 8,833 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 19,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 19,4% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 12 февраля предоставил банкам рефинансирование на 1,436 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 10,644 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 7,640 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 20,4%, в т.ч. по кредитам овернайт – 19,1% годовых.