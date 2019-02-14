НБУ считает незаконным решение Верховного суда о возобновлении работы "Златобанка"

Отмена решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных не восстановит его платежеспособность и доверие клиентов.

Решение Верховного Суда Украины о признании неправомерным постановления Национального банка относительно вывода с рынка неплатежеспособного "Златобанка" противоречит нормам действующего законодательства, а также интересам вкладчиков и кредиторов финучреждения.

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Как сообщается на сайте НБУ, суд обязал Нацбанк предоставить "Златобанку" срок для действий по финансовому оздоровлению банка после проведения мероприятий по его ликвидации.

"Законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в т.ч. по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации", - говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что отмена решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных никоим образом не восстановит ни его платежеспособность, ни доверие клиентов.

"Вместо законодательно определенной ликвидационной процедуры, судом порождается правовая неопределенность, которая нивелирует действие законов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав вкладчиков и кредиторов", - отметил регулятор.

Также сообщается, что Нацбанк ожидает полного текста судебного решения и рассмотрит вопрос обращения в суд за разъяснениями.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об угрозе потери контроля над активами ликвидируемого "Златобанка" в связи с указанным решением Верховного суда, поскольку прежние акционеры банка могут вывести его деятельность за пределы правового поля.

В Фонде подчеркнули, что из-за потери контроля над активами банка не будет возможности удовлетворить требования вкладчиков и кредиторов "Златобанка" на общую сумму свыше 6,5 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. "Златобанк" работал на рынке Украины с 2008 года. Его основным владельцем была Елена Якименко.

Фонд гарантирования начал ликвидацию "Златобанка" в мае 2015 года. До этого, с 14 февраля, в банке работала временная администрация.