Украина в марте начнет переговоры о возможной реструктуризации долга

Украина начнет переговоры о возможной реструктуризации внешних долгов с держателями суверенных бондов ориентировочно в начале марта – после подписания соглашения о сотрудничестве с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, заявила в эфире телеканала Bloomberg министр финансов Украины Наталья Яресько.

При этом она отметила, что Украина в ходе переговоров будет исповедовать единый и «справедливый» подход ко всем своим кредиторам.

«Украина начнет переговоры с держателями суверенных долговых бумаг сразу же, как только мы подпишем соглашение с МВФ, - сказал министр. - Полагаю, что мы начнем соответствующие консультации уже в начале марта».

При этом она отметила, что пока рано говорить о деталях процесса. «Но мы будем говорить со всеми кредиторами на равных условиях», - подчеркнула Яресько.

По ее словам, переговорную позицию Украины укрепляет наличие договоренности с МВФ и с международными партнерами. «Полагаю, что консультации (по вопросам внешней задолженности - УНИАН) начнутся в скором времени. И серьезную поддержку нам оказывает тот факт, что мы имеем договоренности с МВФ и нашими партнерами о финансовой помощи», - отметила министр, добавив, что первый транш по новой программе МВФ может поступить в Украину также в марте.

Читайте такжеFitch понизило долгосрочный рейтинг Украины в валютеКак сообщал УНИАН, в конце января правительство заявило о намерении провести переговоры с ключевыми держателями евробондов о реструктуризации долгов, наняв в качестве консультанта переговоров консалтинговую компанию Lazard. Точная сумма задолженности, подлежащей реструктуризации, не оговаривалась, однако по информации из разных источников речь идет о реструктуризации бондов на сумму от 15 до 22 млрд долл. При этом данные суммы не включали евробонды на 3 млрд долл., приобретенные Россией в декабре 2013 года со сроком погашения в декабре 2015 года.

Общий объем госдолга Украины составляет порядка 70 млрд долл.

В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. 12 февраля Кабмин и миссия МВФ утвердили меморандум по новой программе сотрудничества, объем финансирования которой может составить 17,5 млрд долл.