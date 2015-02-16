Торговый баланс Украины за год вышел в плюс $3,9 млрд

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2014 года составил 3,884 млрд долл., в то время как за 2013 год баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 8,514 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

В 2014 году зафиксирован дефицит внешней торговли товарами в 468,3 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в 13,527 млрд долл.

Профицит внешней торговли услугами по итогам этого периода составил 5,597 млрд долл., что на 1,113 млрд долл., или на 16,6%, меньше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 6,710 млрд долл.

За отчетный период импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 23,340 млрд долл., или на 38,9%, - до 60,007 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 10,942 млрд долл., или на 17,13%, - до 63,891 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составил 8,476 млрд долл., что на 5,67%, или на 509,5 млн долл., меньше дефицита по итогам 2012 года в 8,985 млрд долл.

Последний раз положительное сальдо внешней торговли в Украине в размере 1,3 млрд долл. было зафиксировано по итогам 2005 года, после чего годовой внешнеторговый баланс оставался дефицитным.