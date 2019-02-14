Рост экономики Украины ускорился до 3,4%

Рост ВВП к третьему кварталу, с учетом сезонного фактора, составил 1,1%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2018 года в годовом выражении – к четвертому кварталу 2017 года - ускорился до 3,4% с 2,8% в аналогичном измерении кварталом ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки, рост ВВП в четвертом квартале 2018 года к предыдущему кварталу, с учетом сезонного фактора, составил 1,1%.

Показатель номинального ВВП за четвертый квартал, а также данные о росте экономики Украины в целом за 2018 год пока не обнародованы.

Согласно приведенному графику, ВВП Украины в годовом выражении растет двенадцатый квартал подряд, и этот рост ускорился после замедления кварталом ранее.

Данные Госстата о росте ВВП в четвертом квартале 2018 года в годовом выражении практически идентичны ранее озвученным оценкам Национального банка (3,3%).

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики оценила рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении в 2,8%, во втором квартале – в 3,8%, в первом квартале – в 3,1%.

Данные Госстата в целом за 2018 год пока не обнародованы. По оценкам Национального банка, этот показатель составил 3,3%, по оценкам Минэкономразвития – 3,2%.

Президент Петр Порошенко в ходе своих выступлений озвучивает данные о росте реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.