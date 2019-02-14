Нацбанк продолжает ослаблять официальную гривню: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 15 февраля: 100 USD – 2715,9961 гривни; 100 EUR – 3060,3844 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2715,9961 (14 февраля – 2709,2791)

100 EUR – 3060,3844 (14 февраля – 3062,8400)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 14 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,23/27,27 гривни/доллар, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,77/30,81 гривни/евро, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 15 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,16 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,60 гривни/евро.