Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2018 году вырос в 2,3 раза

При этом импорт товаров и услуг в Украину вырос на 14,3%, а экспорт – на 8,6%.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-декабрь 2018 года сведен с дефицитом в 5,826 миллиарда долларов, что в 2,3 раз выше дефицита за 2017 год в размере 2,501 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину за год вырос на 14,3% - до 62,945 миллиарда долларов, экспорт – на 8,6%, до 57,118 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, дефицит внешней торговли товарами вырос в 1,5 раза – до 9,801 миллиарда долларов.

В то же время, профицит внешней торговли услугами вырос на 15,5% - до 6,049 миллиарда долларов.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год в размере 8,644 миллиарда долларов.