Правительство сегодня подаст в парламент проект изменений в госбюджет

Кабинет министров Украины сегодня подаст на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет на 2015 год и ожидает его утверждения на следующей неделе, заявила министр финансов Наталия Яресько на брифинге.

Министр отметила, что для одобрения предварительных договоренностей с Международным валютным фондом на его Совете директоров и получения доступа к финансированию украинскому правительству необходимо предпринять ряд шагов.

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«Один из таких шагов – изменения в госбюджет, которые сегодня будут поданы в Верховную Раду», - сказала Яресько. По ее словам, утверждение соответствующего проекта парламентом ожидается на следующей неделе, с 23 февраля.