Изменения в госбюджет основаны на прогнозе падения ВВП на 5,5%

Согласованные с Международным валютным фондом изменения в государственный бюджет на 2015 год основаны на прогнозе падения ВВП Украины на 5,5% и достижения номинального ВВП на уровне 1,850 трлн грн, сообщила министр финансов Наталия Яресько на брифинге.

«Минус 5,5%», - сказала Яресько, отвечая на вопрос о прогнозном показателе роста ВВП на 2015 год, заложенном в согласованных с МВФ поправках к госбюджету.

Согласно материалам брифинга, показатель номинального ВВП на конец года составляет 1,850 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 5,3%, во втором квартале - 4,6%, в первом квартале - 1,2%.

Украинское правительство прогнозировало падение ВВП Украины по итогам 2014 года в целом на 7%, Национальный банк – на 7,5%.

Согласно последним прогнозам крупнейших международных кредиторов Украины, падение ВВП страны в 2014 году составит 8,2% по оценкам Всемирного банка, 7,5% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.

В 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.