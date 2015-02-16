НБУ смягчил правила предоставления банкам кредитов

Национальный банк Украины с 16 февраля смягчил правила предоставления банкам кредитов овернайт для поддержки ликвидности, говорится в постановлении регулятора, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно постановлению НБУ от 12 февраля N104 «О некоторых вопросах регулирования денежно-кредитного рынка», с 16 февраля банки смогут получать бланковые (не обеспеченные залогом) кредиты в объеме до 25% от нормы обязательного резервирования, а под залог облигаций внутреннего государственного займа и денежных средств – до 100% от нормы обязательного резервирования.

Нацбанк объясняет принятое решение необходимостью содействовать своевременному выполнению банками своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами с учетом состояния денежно-кредитного рынка и прогнозов его развития.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 6 февраля повысил учетную ставку до 19,5% с 14% в связи с ростом потребительской инфляции до 24,9% по результатам 2014 года. Вслед за учетной НБУ повысил ставки по своим активным и пассивным операциям для регулирования ликвидности рынка с целью снижения девальвационного давления на валютный рынок.

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