Украина в этом году может получить от МВФ $10,8 млрд

Объем финансирования Украины от Международного валютного фонда в рамках новой программы в 2015 году может составить до 10,8 млрд долл., заявила министр финансов Украины Наталия Яресько на брифинге.

Министр сообщила, что сумма первого транша с МВФ пока не согласована, но позиция правительства - убедить кредиторов предоставить максимально возможную сумму кредита по новой программе в первый год работы по ней.

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«По статистике МВФ, по опыту других программ, эта сумма может составить до 60% целой суммы, то есть 60% от 17,5 млрд - это приблизительно 10,8 млрд», - сказала Яресько, уточнив, что речь идет не о первом транше, а о сумме финансирования в этом году.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл.

Новая программа заменит действующую программу «стенд-бай», окончательное решение Совета директоров МВФ по новой программе ожидается в течение четырех следующих недель.

Программа предусматривает изменения в фискальной политике для стабилизации системы госфинансов, социальную поддержку населения в период повышения тарифов на газ и отопление, достижение бездефицитного состояния НАК «Нафтогаз Украины» до 2017 года при помощи комплекса мер, включая постепенное повышение тарифов на газ, и другие меры для стабилизации макроэкономической ситуации в стране и повышения инвестиционной привлекательности.

В настоящий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.

В целом, в прошлом году Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств.

В 2015 году объем долговых платежей составит около 11 млрд долл.