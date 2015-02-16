Дефицит внешней торговли товарами за год сократился в 29 раз

Негативное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам 2014 года сократилось в 29 раз и составило 468,3 млн долл., в то время как в 2013 году баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 13,5 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

В 2014 году по сравнению с прошлым годом экспорт товаров из Украины снизился на 15,5% - до 53,913 млрд долл., импорт - на 39%, до 54,381 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в 2014 году составил 0,99 (в 2013 году – 0,82).

Согласно сообщению, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 17 млрд. долл., или 31,5% от общего объема экспорта, и увеличился по сравнению с 2013 годом на 431,2 млн. долл., что составляет 2,6% (в 2013 – 16,5 млрд долл., или 26,6% от общего объема экспорта). В частности, возрос объем поставок жиров и масла животного или растительного происхождения на 58,4%, древесины и изделий из древесины - на 21,8%, электрических машин - на 10,6%, механических машин - на 5,5%, зерновых культур - на 5%.

Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Италию - на 5,7%, Египет - на 5,3%, Польшу - на 3,9% и Германию - на 2,5%. Одновременно экспорт сократился в Россию на 33,7%, Беларусь - на 16,7%, Индию - на 7,1% и Турцию - на 5,1%.

Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 21 млрд долл., или 38,7% от общего объема, и уменьшился по сравнению с 2013 годом на 5,7 млрд долл., что составляет 21,3% (за 2013 год объем импорта составил 26,8 млрд долл. или 35,3% от общего объема).

По сравнению с 2013 импорт товаров увеличился только из Беларуси на 10,7% и Венгрии на 4,6%. Из остальных крупнейших стран-партнеров импорт уменьшился: из России - на 45,1%, США - на 29,9%, Китая на 27,4%, Италии - на 26,9%, Польши - на 24,3% и Германии - на 19,5%.