Кабмин заложил в бюджет курс 21,7 гривни за доллар

Разработанные правительством Украины изменения в государственный бюджет по итогам переговоров с Международным валютным фондом предполагают курс гривни в 2015 году на уровне 21,7 грн/долл., заявила министр финансов Украины Наталия Яресько на брифинге.

«Курс гривни заложили в среднем на год 21,7», - сказала Яресько, отвечая на вопрос о курсе гривни, который заложен в откорректированный госбюджет на 2015 год.

Напомним, в госбюджет Украины на 2015 год заложен курс 17 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 16 февраля, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 26,0499 грн/долл., что на 13 копеек ниже исторического минимума на уровне 25,9185 грн/долл., установленного 13 февраля. Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 1,6 раза, или на 10,28 грн.

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Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 13:30 составил 25,9636 грн/долл., котировки на межбанковском валютном рынке к этому часу составляют 26,20/26,60 грн/долл. В то же время, согласно оценкам правительства, заложенным в проект закона о внесении изменений в бюджет на 2015 год, курс национальной валюты составит в среднем по году 21 грн за доллар.

Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую программу «стенд-бай», окончательное решение Совета директоров МВФ по новой программе ожидается в течение четырех следующих недель.

Валютный рынок на позитивные новости о новой программе с МВФ пока не отреагировал. По оценкам экспертов, для стабилизации курса гривни, помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров, необходимо снижение напряженности на востоке Украины.